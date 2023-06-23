Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Рада ЄС оголосила в п'ятницю, що на рівні постійних представників держав-членів узгоджено переговорний мандат щодо законопроєкту про підтримку виробництва боєприпасів з метою нарощення потужностей з випуску артилерійських снарядів і ракет.

"Оборонна промисловість ЄС стикається з безпрецедентними проблемами, щоб упоратися з новою реальністю та наявними слабкими місцями. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти європейській оборонно-промисловій базі виробляти більше для нашої власної безпеки, а також для спроможності України захистити себе від агресії РФ. Це залишається нашим пріоритетом і питанням високої терміновості", - заявив міністр оборони Швеції, яка головує в Раді ЄС, Пол Йонсон.

Шляхом реалізації адресних заходів, зокрема фінансування, пропонований проєкт регламенту направлений на "вирішення поточної нестачі боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів" як третій елемент "тристороннього підходу" ЄС до зміцнення європейського арсеналу, зазначено в комюніке, оприлюдненому в Брюсселі.

Рада ЄС погодила 20 березня 2023 року "тристоронній підхід", спрямований на надання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів спільними зусиллями країн союзу протягом 12 місяців.

Держави-члени домовилися про термінове постачання Україні боєприпасів із наявних запасів.

Було висунуто пропозицію про спільні закупівлі боєприпасів і, за потреби, ракет у європейської оборонної промисловості та Норвегії.

Тепер, коли постпреди держав - членів ЄС домовилися про мандат щодо законопроєкту про посилення оборонно-промислового потенціалу, Рада ЄС готова розпочати перемовини з Європейським парламентом, щоб узгодити остаточний варіант регламенту.

Європейська комісія виділить EUR500 млн для підтримки цього проєкту.