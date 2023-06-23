Події

21:06 23.06.2023

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала для потреб піротехніків 10 підводних дронів і 23 автомобільні радіостанції, повідомляє ДСНС.

"23 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 10 дронів BlueROV2 та 23 автомобільні радіостанції від БО "Благодійний фонд "Науково-технічний розвиток України" для потреб піротехнічних підрозділів Служби порятунку", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначено, ця "допомога є вкрай важливою та актуальною для ДСНС, адже через військові дії в країні сьогодні потенційно забруднено понад 13 тис. кв. км акваторій морів і внутрішніх вод України, які потребують проведення робіт із гуманітарного розмінування. Тому підводні дрони допоможуть прискорити цей процес".

Як повідомляє ДСНС, підводний дрон BlueROV2 здатний занурюватися на максимальну глибину 100 м, маневруючи за допомогою шести спрямованих двигунів завдяки векторизованій конфігурації з шістьма двигунами, електроніці та програмному забезпеченню з відкритим кодом, а також широким можливостям розширення.

Теги: #води #дснс #розмінування

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