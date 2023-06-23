Резніков очікує від саміту НАТО чітких термінів та умов вступу України до Альянсу

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує від саміту НАТО у Вільнюсі чітких термінів та умов вступу України до Альянсу.

"Очікую, що нам дадуть чіткий, зрозумілий сигнал і формулу, за якою ми, очевидно, станемо країною НАТО", - сказав міністр у коментарі Military Media Center.

Він сподівається, що на саміті буде визначено терміни вступу або визначено "певну подію", після якої Україна стане членом Альянсу, і це вже "не буде незрозуміла розпливчаста форма про "відкриті двері".