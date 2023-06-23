Події

15:48 23.06.2023

РНБО розглядає питання укриттів, судової системи та майбутнє України в ЄС - Зеленський

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РНБО розглядає питання укриттів, судової системи та майбутнє України в ЄС - Зеленський

У Києві розпочалося засідання РНБО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Увага до трьох великих тем. Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій. Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - зазначив президент.

Теги: #рнбо #засідання

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