Події

12:06 23.06.2023

Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

1 хв читати
Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Херсона збільшилася до двох осіб, у лікарні помер 43-річний працівник комунального підприємства, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство, унаслідок чого загинула одна особа, п'ятьох - госпіталізовано.

 

Теги: #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:32 23.06.2023
PIN-UP Foundation завершує гуманітарну місію у Херсоні

PIN-UP Foundation завершує гуманітарну місію у Херсоні

08:51 23.06.2023
Унаслідок обстрілів Запорізької області двоє людей загинули, попередньо пошкоджено 27 цивільних об'єктів

Унаслідок обстрілів Запорізької області двоє людей загинули, попередньо пошкоджено 27 цивільних об'єктів

14:37 22.06.2023
Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

08:24 22.06.2023
Окупанти випустили 400 снарядів по Херсонській області, три людини поранені

Окупанти випустили 400 снарядів по Херсонській області, три людини поранені

02:40 22.06.2023
Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

20:46 21.06.2023
Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

20:38 21.06.2023
У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

09:27 21.06.2023
Російські військові 72 рази обстріляла Херсонщину, двоє людей загинули, вісім поранених

Російські військові 72 рази обстріляла Херсонщину, двоє людей загинули, вісім поранених

09:02 21.06.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мешканку Вовчанська

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мешканку Вовчанська

08:52 21.06.2023
У повітряному просторі Хмельницької області ліквідовано шість безпілотників, уламками пошкоджено гараж і господарську будівлю

У повітряному просторі Хмельницької області ліквідовано шість безпілотників, уламками пошкоджено гараж і господарську будівлю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Українські військові зупинили наступ ворога на куп'янському та лиманському напрямках - Маляр

У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ОСТАННЄ

Україна незабаром може розпочати випуск техніки для розмінування спільно зі світовими виробниками - нардеп

Можливість диверсії РФ на ЗАЕС залишається малоймовірною, але не неможливою - ISW

Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

Гуменюк: Російські окупанти вночі вдарили в район Антонівського мосту, така собі помста за Чонгар

ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Залужний привітав бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ з професійним святом

Від початку доби рівень води в Херсонській області знизився на 2 см, підтоплено три населені пункти на правому березі Дніпра - ДСНС

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Зеленський привітав співробітників Центру "А" СБУ з професійним святом

ВМС США зафіксували звук вибуху в день зникнення батискафа "Титан" - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА