Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Херсона збільшилася до двох осіб, у лікарні помер 43-річний працівник комунального підприємства, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство, унаслідок чого загинула одна особа, п'ятьох - госпіталізовано.