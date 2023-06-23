Від початку доби рівень води в Херсонській області знизився на 2 см, підтоплено три населені пункти на правому березі Дніпра - ДСНС

Станом на ранок п'ятниці спостерігається поступове зниження рівня води, від початку доби рівень знизився на 2 см до позначки 8 см, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Підтоплено три населені пункти (86 будинків) на правому березі р. Дніпро", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

За минулу добу рятувальники ДСНС відкачали 21,2 тонни води з 68 підвалів і будинків. Від початку робіт відкачано понад 217 тис. тонн води з 767 будинків і підвалів. Підвезено 26 тонн води для громадян, а з початку робіт - понад 601 тонну.

У Миколаївській області залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь і 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях трьох громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.

Минулої доби підрозділи ДСНС відкачали 55 куб. м води з чотирьох домогосподарств. Підвезено 20 куб. м питної води. Загалом від початку робіт відкачано 3 тис. 115 куб. м води зі 185 домогосподарств і підвезено 80 куб. м питної води.