Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини знищено техніку фермерського господарства, виникла лісова пожежа

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, постраждалих серед мирного населення немає, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Кругляківка... пошкоджено щонайменше 3 житлових будинки, господарські будівлі, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. У с. Петропавлівка... через ворожі обстріли горів житловий будинок. У с. Бударки... пошкоджено будівлі приватного домогосподарства. Унаслідок обстрілів м. Куп'янськ сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.