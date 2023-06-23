Події

08:54 23.06.2023

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини знищено техніку фермерського господарства, виникла лісова пожежа

1 хв читати
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини знищено техніку фермерського господарства, виникла лісова пожежа

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, постраждалих серед мирного населення немає, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Кругляківка... пошкоджено щонайменше 3 житлових будинки, господарські будівлі, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. У с. Петропавлівка... через ворожі обстріли горів житловий будинок. У с. Бударки... пошкоджено будівлі приватного домогосподарства. Унаслідок обстрілів м. Куп'янськ сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 22.06.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено мирного жителя

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено мирного жителя

07:59 22.06.2023
Окупанти атакували Кривий Ріг, є пошкодження

Окупанти атакували Кривий Ріг, є пошкодження

02:40 22.06.2023
Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

09:02 21.06.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мешканку Вовчанська

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мешканку Вовчанська

08:27 20.06.2023
У Херсонській області п'ятеро людей дістали поранення через обстріли

У Херсонській області п'ятеро людей дістали поранення через обстріли

08:42 19.06.2023
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

14:22 17.06.2023
За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

13:04 17.06.2023
Окупанти обстріляли Гур'їв Козачок на Харківщині, за попередніми даними загинули 4 людини

Окупанти обстріляли Гур'їв Козачок на Харківщині, за попередніми даними загинули 4 людини

14:45 16.06.2023
Окупанти знову обстріляли Херсон, є постраждалі

Окупанти знову обстріляли Херсон, є постраждалі

20:33 15.06.2023
Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, загинув чоловік - ОВА

Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, загинув чоловік - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Українські військові зупинили наступ ворога на куп'янському та лиманському напрямках - Маляр

У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

ОСТАННЄ

Україна незабаром може розпочати випуск техніки для розмінування спільно зі світовими виробниками - нардеп

Можливість диверсії РФ на ЗАЕС залишається малоймовірною, але не неможливою - ISW

Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

Гуменюк: Російські окупанти вночі вдарили в район Антонівського мосту, така собі помста за Чонгар

ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Залужний привітав бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ з професійним святом

Від початку доби рівень води в Херсонській області знизився на 2 см, підтоплено три населені пункти на правому березі Дніпра - ДСНС

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Зеленський привітав співробітників Центру "А" СБУ з професійним святом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА