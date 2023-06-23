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08:14 23.06.2023

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

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Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

В Офісі президента України в четвер було проведено брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції, повідомив у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники інтернаціональних організацій. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів надано наявну інформацію. Наш принцип простий: світ має знати, що готує окупант", - сказав глава держави.

За його словами, саме Росія зараз є "глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу".

"Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надано інформацію і тим країнам, які прикидаються певною нейтральністю навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити - абсолютно відомо", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об'єкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору в цілому".

 

 

Теги: #запорізька_аес #зеленський

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