Події

08:08 23.06.2023

ЗС України за добу ліквідували близько 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника

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ЗС України за добу ліквідували близько 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника

Українські війська за добу ліквідували приблизно 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06. 23 орієнтовно склали особового складу близько 223330 (+680) осіб ліквідовано, танків - 4017 (+4) од, бойових броньованих машин - 7798 (+15) од, артилерійських систем - 3985 (+44) од, РСЗВ - 617 (+0) од, засобів ППО - 379 (+3) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 307 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9), крилаті ракети - 1214 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 545 (+6)", - зазначено у зведенні, опублікованому у фейсбуці у п'ятницю вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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