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07:57 23.06.2023

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

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Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку "провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз'яснювальну роботу з нашими людьми за всіма наявними ризиками", пов'язаними зі станом справ на Запорізькій АЕС. "І найближчим часом це буде зроблено", - сказав він у відеозверненні в четвер.

За словами президента, "проговорили сьогодні з розвідкою, СБУ та МВС відповідні безпекові питання - і те, що стосується Запорізької станції, і що стосується наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Робимо все, щоб підключити якомога більше сил і засобів тиску та впливу на державу-терориста".

Зеленський зауважив, що "була й окрема доповідь міністра внутрішніх справ щодо підтримки людей і життя на Херсонщині та в інших районах нашого Півдня, які постраждали від знищення Каховського водосховища".

"Звичайно, маємо інформацію і про те, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова "катастрофа" замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, заховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить - намагається знищити докази і сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони чинили і в Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не приховати", - сказав він.

 

 

Теги: #мвс #запорізька_аес #зеленський

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