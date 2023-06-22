Міністри оборони Туреччини та України обговорили "зернову угоду", термін дії якої закінчується 17 липня

Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер і міністр оборони України Олексій Резніков провели в четвер телефонну розмову, в якій основна увага була приділена роботі "зернового коридору", повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

У повідомленні йдеться, що Резніков привітав міністра Гюлера з його новою посадою і побажав успіхів.

Зокрема, міністри обговорили поточну ситуацію з експортом зерна. "Наголошено на важливості безперебійної роботи та безперебійного продовження "зернової ініціативи", яка робить великий внесок у розв'язання світової продовольчої кризи та приносить користь усьому людству", - йдеться в повідомленні.

Також турецька сторона запевнила, що "буде і надалі робити свій внесок та ініціативи, як вона це робила дотепер, у забезпечення миру та гуманітарної допомоги в регіоні", зокрема, в питанні продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня.

і свого боку, Резніков повідомив, що Україна сподівається на зміцнення співробітництва з метою відновлення регіональної безпеки та стабільності.

"Відбулася змістовна розмова з міністром національної оборони Туреччини генералом Яшаром Гюлером. У ці важкі часи, коли Україна протистоїть російській агресії, ми вдячні Туреччині за гуманітарну допомогу. Ми вдячні за лідерство Туреччини в Чорноморській зерновій ініціативі. Ми сподіваємося на подальший розвиток нашого стратегічного партнерства і зміцнення співробітництва з метою відновлення регіональної безпеки і стабільності", - написав Резніков у твіттері в четвер.