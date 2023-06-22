Події

18:59 22.06.2023

Міністри оборони Туреччини та України обговорили "зернову угоду", термін дії якої закінчується 17 липня

1 хв читати

Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер і міністр оборони України Олексій Резніков провели в четвер телефонну розмову, в якій основна увага була приділена роботі "зернового коридору", повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

У повідомленні йдеться, що Резніков привітав міністра Гюлера з його новою посадою і побажав успіхів.

Зокрема, міністри обговорили поточну ситуацію з експортом зерна. "Наголошено на важливості безперебійної роботи та безперебійного продовження "зернової ініціативи", яка робить великий внесок у розв'язання світової продовольчої кризи та приносить користь усьому людству", - йдеться в повідомленні.

Також турецька сторона запевнила, що "буде і надалі робити свій внесок та ініціативи, як вона це робила дотепер, у забезпечення миру та гуманітарної допомоги в регіоні", зокрема, в питанні продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня.

і свого боку, Резніков повідомив, що Україна сподівається на зміцнення співробітництва з метою відновлення регіональної безпеки та стабільності.

"Відбулася змістовна розмова з міністром національної оборони Туреччини генералом Яшаром Гюлером. У ці важкі часи, коли Україна протистоїть російській агресії, ми вдячні Туреччині за гуманітарну допомогу. Ми вдячні за лідерство Туреччини в Чорноморській зерновій ініціативі. Ми сподіваємося на подальший розвиток нашого стратегічного партнерства і зміцнення співробітництва з метою відновлення регіональної безпеки і стабільності", - написав Резніков у твіттері в четвер.

Теги: #зернова_угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 25.05.2023
РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт "Південний", порушуючи зобов'язання "зернової ініціативи" - посол США

РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт "Південний", порушуючи зобов'язання "зернової ініціативи" - посол США

18:03 17.05.2023
"Зернова угода" діє до 18 липня, Україна сподівається на нормалізацію роботи інспекцій - віцепрем'єр

"Зернова угода" діє до 18 липня, Україна сподівається на нормалізацію роботи інспекцій - віцепрем'єр

19:19 10.05.2023
У Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо "зернової угоди"

У Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо "зернової угоди"

18:31 09.05.2023
Переговори щодо "зернової угоди" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі - Міноборони Туреччини

Переговори щодо "зернової угоди" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі - Міноборони Туреччини

11:02 03.05.2023
Зустріч із питання продовження "зернової угоди" відбудеться у Стамбулі 5 травня - ЗМІ

Зустріч із питання продовження "зернової угоди" відбудеться у Стамбулі 5 травня - ЗМІ

20:48 30.03.2023
У Туреччини є чітка заява щодо продовження "зернової угоди" на 120 днів - посол України

У Туреччини є чітка заява щодо продовження "зернової угоди" на 120 днів - посол України

09:10 23.03.2023
Ердоган збирається днями обговорити з Путіним "зернову угоду" - ЗМІ

Ердоган збирається днями обговорити з Путіним "зернову угоду" - ЗМІ

16:25 18.03.2023
Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

16:30 17.03.2023
Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

19:16 14.03.2023
В ООН тривають контакти щодо зернової угоди, сфокусовані на її продовженні

В ООН тривають контакти щодо зернової угоди, сфокусовані на її продовженні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

Зеленський провів нараду з главою МВС щодо ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС і підготовки нової доктрини безпеки

Череватий: Лідером за атаками й артилерійськими обстрілами є лимансько-куп'янський напрямок

ОСТАННЄ

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Зеленський звільнив посла України в Білорусі

На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

ООН внесла Росію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні

На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

Окупанти намагаються приховати збільшення захворюваності на захопленій території Херсонської області

За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА