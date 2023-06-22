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18:50 22.06.2023

JYSK відкрив два магазини в Коломиї та Дніпрі

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JYSK відкрив два магазини в Коломиї та Дніпрі

Міжнародна мережа JYSK відкрила новий магазин у Коломиї (ТРЦ "Прут") і оновлений - у Дніпрі (ТК "Наша Правда") у четвер, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Враховуючи нові магазини, мережа налічує 87 магазинів в Україні, що перевищує довоєнну кількість.

"Ми продовжуємо відкривати нові магазини й оновлювати наявні (...) Ми поступово йдемо до довоєнної амбітної мети - вийти на цифру 100 магазинів в Україні та сподіваємося досягти її вже наступного року", - прокоментував country director JYSK в Україні Євген Іваниця, якого цитує пресслужба компанії.

Зазначається, що обидва магазини побудовані відповідно до сучасної концепції мережі 3.0, з новим освітленням, просторим дизайном і зональним розміщенням товарних категорій.

Магазин у Коломиї Івано-Франківської області має площу 1330 кв. м зі складським приміщенням. Магазин у Дніпрі реорганізовано з концепції Basic 2.0 у нову концепцію 3.0, з розширенням площі за рахунок і торговельної зали, і рахунок складського приміщення: з 700 кв. м до 1072 кв. м та зі 155 кв. м до 279 кв. м відповідно. Після реорганізації компанія також облаштувала додаткове складське приміщення на 150 кв. м.

Як повідомлялося, від початку 2023 р. мережа JYSK відкрила два нові магазини, оновила роботу магазину, пошкодженого російською ракетою в ТЦ "Рів'єра" в Одесі, а також анонсувала відкриття ще трьох нових магазинів до кінця літа: у липні - в м. Кам'янське Дніпропетровської області та у Софіївській Борщагівці Київської області, у серпні - у Дрогобичі на Львівщині.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group, з більше ніж 3,2 тис. магазинів у 48 країнах. Виручка JYSK у 2021/22 фінансовому році становила EUR4,87 млрд.

Нині в Україні працюють 87 магазинів JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в Україні налічує понад 800 співробітників.

Теги: #jysk #магазини

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