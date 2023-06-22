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16:42 22.06.2023

Череватий: Лідером за атаками й артилерійськими обстрілами є лимансько-куп'янський напрямок

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Череватий: Лідером за атаками й артилерійськими обстрілами є лимансько-куп'янський напрямок

На бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв, лідером за атаками й артилерійськими обстрілами наразі є лимансько-куп'янський напрямок, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Лідером з атак і артилерійських обстрілів зараз є лимансько-куп'янський напрямок, де 559 разів ворог бив по нас артилерією різною. 10 бойових зіткнень було, відбулося 10 авіанальотів", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на зазначеній ділянці фронту за добу знищено ворожі БМП-2, дві гаубиці "Гіацинт-Б", дрон-камікадзе "Ланцет", склад боєприпасів і три авто, що перевозили боєприпаси.

На бахмутському напрямку ворог 389 разів обстріляв різними типами артилерії українські позиції, відбулося чотири бойові зіткнення, два авіанальоти.

Череватий повідомив, що під час боїв було знищено 69 окупантів, 143 дістали поранень, один потрапив у полон. Також знищено дві САУ "Акація", п'ять гармат різного типу, самохідний міномет "Тюльпан", комплекс відеоспостереження "Муром-М", оптико-електронний комплекс "Іронія".

"На бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв через те, що ворог проводив певні ротаційні заходи. Плюс підрозділи, які зайшли, - повітрянодесантних військ противника, мотострілецькі підрозділи - вони бачили, заходячи в Бахмут і околиці, своїх попередників, розбиті підрозділи ПВК "Вагнер". Вони діють акуратно", - зазначив спікер.

Теги: #зсу #напрямки

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