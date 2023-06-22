На Одещині не зафіксовано масових спалахів інфекцій - голова ОВА

В Одеській області не зафіксовано масових випадків інфекційних захворювань, усі випадки - в межах сезонних показників, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Незважаючи на поступове поліпшення стану води в акваторії Чорного моря, її стан усе-таки далекий від норми", - зазначив Кіпер.

Очільник ОВА нагадав, що купання в морі та риболовля суворо заборонені, окрім збудників інфекцій, у воді залишається мінна небезпека.

"Ситуація контрольована та прогнозована, але залежить від кожного з нас. Особливо уважно прошу стежити за дітьми!" - закликав голова ОВА.