Події

16:31 22.06.2023

На Одещині не зафіксовано масових спалахів інфекцій - голова ОВА

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На Одещині не зафіксовано масових спалахів інфекцій - голова ОВА

В Одеській області не зафіксовано масових випадків інфекційних захворювань, усі випадки - в межах сезонних показників, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Незважаючи на поступове поліпшення стану води в акваторії Чорного моря, її стан усе-таки далекий від норми", - зазначив Кіпер.

Очільник ОВА нагадав, що купання в морі та риболовля суворо заборонені, окрім збудників інфекцій, у воді залишається мінна небезпека.

"Ситуація контрольована та прогнозована, але залежить від кожного з нас. Особливо уважно прошу стежити за дітьми!" - закликав голова ОВА.

 

Теги: #інфекції #одеська_область #стан

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