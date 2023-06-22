Події

14:37 22.06.2023

Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

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Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

Російські окупаційні війська в четвер, 22 червня, обстріляли житловий будинок у Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Через ворожий удар у власному подвір'ї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя", - зазначено в повідомленні ОВА.

Крім того, під ворожий вогонь потрапили студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям.

"Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу", - повідомляє ОВА. 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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