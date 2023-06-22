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14:29 22.06.2023

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

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СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

Служба безпеки України повідомила про підозру російському бізнесменові Сергію Кабаргіну, який через підконтрольне йому в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління" вивозив до РФ стратегічну сировину для "Росатома".

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського мільярдера Сергія Кабаргіна, який причетний до фінансування збройної агресії РФ проти України. З початку повномасштабного вторгнення він реалізував "схему", яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів", - інформує українська спецслужба в четвер.

У СБУ наголошують, що для цього бізнесмен використовував підконтрольне йому в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, зокрема вогнетривкої класифікації.

"Ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі", - уточнюють у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказівкою Кабаргіна гірничі породи з українського підприємства постачали нібито третім компаніям, а насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" та "Лукойла".

"Фігурант здійснював поставки через власну компанію в Росії – "Боровичский комбинат огнеупоров". Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів", - ідеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському мільярдеру про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

У СБУ нагадують, що у вересні 2022 року за матеріалами української спецслужби було накладено арешт на корпоративні права та майно російських акціонерів у структурі власності АТ "Кіровоградське рудоуправління" на 500 млн грн.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #рф #росатом #мільярдер

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