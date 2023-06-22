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13:12 22.06.2023

ОККО та "Повернись живим" передали другу партію розвідкомлексів "ШАРК" військовим

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ОККО та "Повернись живим" передали другу партію розвідкомлексів "ШАРК" військовим

На озброєння Силам оборони передано другу партію розвідувальних безпілотних комплексів "ШАРК", які виготовлено за кошти, залучені завдяки "ОКО ЗА ОКО" – спільній ініціативі Фонду "Повернись живим" й мережі АЗК "ОККО". Перший комплекс військові отримали ще до завершення ініціативи - наприкінці березня.

"Кожний літр Pulls’а помсти, яким наші водії заправлялись протягом ініціативи, вже сьогодні приніс серйозні плоди. Так, результатом застосування лише першого ШАРКу, який коштує 13 млн грн, стало знищення ворожої техніки щонайменше на 25 мільйонів доларів. Це підтверджені військовими дані і ми вважаємо, що це дуже хороший результат. Коли на фронт надходитиме все більше таких комплексів, втрати агресора стануть ще відчутнішими", - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

"Розвідкомплекс "ШАРК", який ми раніше передали у війська, за останні кілька тижнів допоміг знищити, зокрема, комплекс РЕБ "ПОЛЕ-21", окремі машини російського комплексу РЕБ "Свєт-КУ" і так само окремі машини дуже рідкісного ворожого радіолокаційного комплексу розвідки вогневих позицій "Яструб АВ". "ШАРК" також відшукав та допоміг знищити бойові машини Тор-М2, САУ, російські танки, самохідні пускові установки Бук-М2 і Бук-М3. Це зберегло життя нашим військовим і допомогло Силам оборони просунутися на одній з найгарячіших ділянок фронту", — прокоментував Олег Карпенко, заступник директора Фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, розвідкомплекс "ШАРК" корегує вогонь артилерії, задає цілі та здійснює об’єктивну фіксацію ураження ракетами HIMARS та іншими спеціалізованими засобами. До складу кожного з 25 комплексів ШАРК входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА від Ukrspecsystems, які мають розмах крил 3,4 м, здатність працювати у повітрі до 4-х годин і стійкість до засобів РЕБ. Камера цих БпЛА дає змогу здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об‘єкта у 100 км/год.

Усього в рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" закумульовано 325 мільйонів гривень, що дає змогу виготовити 25 таких безпілотних комплексів. Зокрема, мережа ОККО перераховувала на ШАРКи по гривні з кожного літра пального Pulls, проданого з 1 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року. 4 таких комплекси вже працюють на передовій, наступні партії очікуються найближчим часом й передаватимуться у розпорядження Сил оборони. Наразі, триває ініціатива компанії та фонду "ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів".

 

 

 

Теги: #повернись_живим #шарк #око_за_око

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