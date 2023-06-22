У Запоріжжі поліцейські виявили схрон із боєприпасами та вибуховими речовинами на території гаражного кооперативу, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У повідомленні міністерства в четвер зазначено, що в схроні знайдено майже 29 тис. набоїв калібру 7,62 та 5,45, 63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів, три постріли до гранатометів, 51 детонатор, 46 корпусів до різних гранат, 11 детонаторів та 600 г тротилу.

"Вилучені боєприпаси направлено на проведення судово-балістичної експертизи. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - інформують у МВС.