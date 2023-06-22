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12:10 22.06.2023

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

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Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з викидом радіації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - заявив він.

За словами президента, всю наявну інформацію наразі передають міжнародним партнерам та організаціям.

"Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - заявив Зеленський.

"Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути", - наголосив він.

За словами глави держави, українська розвідка та СБУ також зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив споруд Каховської ГЕС. Зокрема, зазначив він, "був абсолютно свідомий прорахований злочин - на окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів".

"Що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт (на Каховській ГЕС - ІФ-У). Ще тоді попереджали, коли отримали першу підтверджену інформацію про замінування ГЕС", - укотре нагадав він.

Теги: #теракт #розвідка #заес

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