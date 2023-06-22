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10:11 22.06.2023

Зеленський запросив Організацію американських держав до участі над реалізацією Формули миру та підготовкою Глобального саміту миру

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Зеленський запросив Організацію американських держав до участі над реалізацією Формули миру та підготовкою Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський запросив Організацію американських держав (ОАД) до участі над реалізацією української Формули миру та підготовкою Глобального саміту миру.

Як він зазначив, "спільна мета всіх лідерів і держав, які по-справжньому цінують людське життя, - це світ, у якому не панує насильство, де всі дотримуються Статуту ООН, де не тільки не виникають нові заморожені конфлікти, а є усвідомлення, що будь-яка війна - це загроза всьому світу".

"І чи стали ми ближчими до такого світу з моменту мого першого звернення до вас? Я впевнений, так. Хоча російська агресія триває й досі, хоча росіяни не зупиняються навіть перед обличчям катастрофічних злочинів екоциду", - заявив Зеленський і розповів учасникам про підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, унаслідок чого десятки тисяч людей залишилися без питної води.

Звертаючись до лідерів Організації американських держав, глава держави розповів про українську Формулу миру та підготовку Глобального саміту миру, пов'язаного з її реалізацією.

"Альтернативи саміту немає. Росія принесла війну на територію нашої країни. Російські ракети і артилерія спалюють наші міста і села. Російські екоциди знищують природу нашої країни... Щоб справді відновити мир, потрібні колективні зусилля. І, звісно, зокрема, ваша підтримка, ваше керівництво. Я запрошую вас працювати з нами та всіма вільними народами світу над виконанням Формули миру. І я запрошую вас долучитися до підготовки Глобального саміту миру", - закликав Зеленський.

Він наголосив: "Ми маємо стати глобальною спільнотою в повному сенсі цього слова".

"Так, щоб мир для кожного народу був повністю гарантований. Не можна захистити мир поодинці, але війна не може перемогти колективне прагнення до миру. Нехай ваша сила стане і силою миру", - резюмував президент.

Теги: #запрошення #зеленський #оад

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