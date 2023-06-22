Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено мирного жителя

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарські будівлі. Сталися пожежі. У с. Кругляківка Куп'янського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські будівлі. Отримав осколкове поранення і був госпіталізований цивільний, 49 років. У с. Пильна Харківського району пошкоджено будинок. У с. Басове Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.