Події

08:37 22.06.2023

ЗС України ліквідували 650 окупантів, 1 гелікоптер, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 гелікоптер і 10 БПЛА противника

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ЗС України ліквідували 650 окупантів, 1 гелікоптер, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 гелікоптер і 10 БПЛА противника

Збройні сили України ліквідували 650 окупантів, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 вертоліт, 10 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано, танків - 4013 (+7) од, бойових броньованих машин (+12), артилерійських систем - 3941 (+21) од, РСЗВ - 617 (+2) од, засоби ППО - 376 (+1) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 307 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10), крилаті ракети - 1214 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од, спеціальна техніка - 539 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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