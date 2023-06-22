Ворог атакував уночі "шахедами" Одесу, є влучання

Російські окупаційні війська в ніч на четвер атакували "шахедами" Одесу, є влучання, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Вночі Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136", - написав Братчук у телеграм-каналі.

За його словами, 3 "шахеди" знищила українська протиповітряна оборона, проте 1 дрон влучив у складське приміщення.

Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.