Події

08:17 22.06.2023

Ворог атакував уночі "шахедами" Одесу, є влучання

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Ворог атакував уночі "шахедами" Одесу, є влучання

Російські окупаційні війська в ніч на четвер атакували "шахедами" Одесу, є влучання, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Вночі Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136", - написав Братчук у телеграм-каналі.

За його словами, 3 "шахеди" знищила українська протиповітряна оборона, проте 1 дрон влучив у складське приміщення.

Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #одеса #влучення #шахеди

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