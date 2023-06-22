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07:09 22.06.2023

Велика Британія виділить Україні ще $500 млн США допомоги

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Велика Британія виділить Україні ще $500 млн США допомоги

Уряд за підтримки Світового банку підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі $500 млн США від Великої Британії з пакету допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яке буде надано за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми підписали чергову Угоду про залучення фінансування в $500 млн від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму $1,76 млрд. Допомогу буде надано за підтримки США, Великої Британії та Фінляндії", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк є одним із лідерів мобілізації ресурсів для допомоги Україні.

Глава українського уряду повідомив, що кошти буде спрямовано на зарплати рятувальників і вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

 

 

 

Теги: #допомога #британія

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