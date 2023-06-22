Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область
Російські окупанти у ніч на четвер почали обстрілювати Херсон та Харківську область.
"Херсон обстрілюють окупанти", - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.
Також окупанти обстрілюють Харківщину, повідомили у прес-службі Національної поліції області.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранені повідомляйте на спецлінію 102", - сказано в повідомленні.