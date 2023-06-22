Події

02:40 22.06.2023

Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

1 хв читати

Російські окупанти у ніч на четвер почали обстрілювати Херсон та Харківську область.

"Херсон обстрілюють окупанти", - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

Також окупанти обстрілюють Харківщину, повідомили у прес-службі Національної поліції області.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранені повідомляйте на спецлінію 102", - сказано в повідомленні. 

 

Теги: #херсон #україна #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:06 22.06.2023
Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

02:02 22.06.2023
Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

01:25 22.06.2023
Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

01:21 22.06.2023
Кабмін призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабмін призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

01:14 22.06.2023
ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

00:19 22.06.2023
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

00:08 22.06.2023
Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

00:05 22.06.2023
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

00:03 22.06.2023
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

22:44 21.06.2023
Зеленський: На фронті – жорстокі бої

Зеленський: На фронті – жорстокі бої

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

Зеленський: На фронті – жорстокі бої

ОСТАННЄ

Міноборони уклало перші договори з постачальниками продуктів харчування для ЗС України

Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА