Події

00:05 22.06.2023

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

1 хв читати
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії і перекриє шляхи обходу раніше введених санкцій, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, яка працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить доходи Росії, які вона досі отримувала в Європі, а також перекриє частина шляхів обходу раніше запроваджених санкцій", - сказав він.

За словами Зеленського, "це зараз одне з пріоритетних завдань. Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити усі шляхи обходу санкцій".

"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, створених тими у світі, хто все ж таки цінує свободу і міжнародне право", - сказав він.

"Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть", - наголосив президент.

Теги: #рф #україна #санкції #доходи #євроспілка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 22.06.2023
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

00:08 22.06.2023
Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

00:03 22.06.2023
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

22:44 21.06.2023
Зеленський: На фронті – жорстокі бої

Зеленський: На фронті – жорстокі бої

20:09 21.06.2023
Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

16:55 21.06.2023
Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

16:15 21.06.2023
Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

16:00 21.06.2023
Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

14:15 21.06.2023
Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

13:38 21.06.2023
Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу

Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

Зеленський: На фронті – жорстокі бої

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

ОСТАННЄ

Міноборони уклало перші договори з постачальниками продуктів харчування для ЗС України

Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА