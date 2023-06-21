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21:11 21.06.2023

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

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ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати фінансову підтримку енергетичній безпеці України на загальну суму 600 млн євро у формі позик і міжнародної допомоги.

Згідно з повідомленням банку, відповідні меморандуми підписано з урядом України, "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго" і НАК "Нафтогаз України" в рамках конференції з відновлення України, яка проходить у середу в Лондоні.

"Укргідроенерго" буде надано 50 млн євро на фінансування ліквідності для підтримання стійкості компанії, а 150 млн євро, що залишилися, підуть на відновлення розташованих поруч із Запорізькою АЕС гідроспоруд, які постраждали внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

"Укренерго" буде надано фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов'язаної з ринковими реформами.

"Цей проєкт буде спрямований на підтримання ліквідності "Укренерго" та ринку електроенергії, стабілізації фінансової ситуації в енергетиці. Це не перші інвестиції в стабільність українського енергосектора з боку наших партнерів. За час повномасштабного вторгнення НЕК залучило в ЄБРР фінансову підтримку у вигляді кредитів і грантів на суму понад 500 млн євро. Це дало змогу енергетикам акумулювати ресурси та пройти найважчу зиму в історії нашої країни", - прокоментував на своїй сторінці у фейсбуці голова компанії Володимир Кудрицький.

"Нафтогаз" також отримає фінансування на 200 млн євро.

"Домовилися об'єднати зусилля для: створення стратегічних запасів газу, важливих для енергетичної безпеки та сталого проходження наступного опалювального сезону; реалізації проєктів із декарбонізації та скорочення викидів метану; залучення донорської підтримки для впровадження відповідних заходів і програм", - уточнив глава НАК Олексій Чернишов.

Напередодні Кабінет міністрів України розпорядженням №540-р від 19 червня 2023 року схвалив проєкти меморандумів про взаєморозуміння ЄБРР із НАК "Нафтогаз України", НЕК "Укренерго" та "Укргідроенерго".

 

 

 

 

Теги: #підтримка #єбрр

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