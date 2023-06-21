Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, об'єднавши безліч різних дрібних допомог.

"Бідність, похилий вік, зміна місця проживання та інші виклики. Важливо, щоб ми підійшли до реалізації цих викликів системно. Нашим завданням є об'єднання безлічі різних дрібних допомог, які на сьогодні є в Україні, і створити одну просту універсальну допомогу, яка дасть змогу сім'ї вийти в самостійність", - сказала Жолнович на Конференції з відновлення України в Лондоні в середу.

Міністр зазначила, що підтримка людей є першим пріоритетом для держав, але робити це необхідно системно, і тільки для тих, хто цього потребує.