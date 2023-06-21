КМДА: Обраний судом запобіжний захід голові Департаменту муніципальної безпеки унеможливлює його участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій

Київська міська державна адміністрація заявляє, що обраний судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, унеможливлює його участь у заходах Із ліквідації надзвичайних ситуацій на період слідства.

"Прохання Романа Ткачука обрати інший захід, що дозволяв би йому виконувати свої службові обов’язки та виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилене. І це при тому, що Роман Ткачук як директор відповідного структурного підрозділу КМДА постійно брав безпосередню участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і тих, що спричинені ворожими обстрілами. Обраний йому запобіжний захід унеможливлює цю роботу на період ведення слідства", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті КМДА в середу.

Зазначається, що Департамент муніципальної безпеки розраховує на об'єктивне та неупереджене розслідування у цій справі.

20 червня правоохоронці повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків директору Департаменту муніципальної безпеки Роману Ткачуку.

Як уточнили в Київській міській прокуратурі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження щодо загибелі та травмування людей через недопуск до укриття під час повітряної тривоги повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА (ч. 2 ст. 367 КК України).

21 червня Голосіївський районний суд міста Києва в повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному у службовій недбалості директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Термін дії запобіжного заходу - два місяці.