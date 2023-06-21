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16:45 21.06.2023

У розслідуваннях СБУ - майже 500 підозрюваних із військово-політичного керівництва РФ і командування армією

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У розслідуваннях СБУ - майже 500 підозрюваних із військово-політичного керівництва РФ і командування армією

Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення розпочала досудове розслідування майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов'язаних із військовою агресією РФ проти України, підозри висунуто 448 представникам військово-політичного керівництва РФ і командування російської армії, 22 із них уже засуджено, повідомляє СБУ з посиланням на главу української спецслужби Василя Малюка.

У повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу наголошується, що на сьогодні триває слідство у близько 43 тис. справ, що стосуються саме порушень РФ законів і звичаїв війни.

"На сьогодні СБУ розслідує майже 43 тис. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо всі необхідні процесуальні дії у рамках українського законодавства. Щоб рано чи пізно всі російські злочинці постали перед судом", - наводяться в повідомленні слова Малюка під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань взаємодії правоохоронних і державних органів, що відбулося в Офісі генерального прокурора.

Глава СБУ наголосив, що розслідування злочинів, скоєних РФ, є надзвичайно важливим і для українців, і для всього світу.

"Насамперед це стосується найвищого військово-політичного керівництва РФ і командування армії. За словами Василя Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, зокрема понад 25 командувачам окремих родів військ і армій", - ідеться в повідомленні.

Також, як зазначають у СБУ, встановлюються і виконавці злочинів. "Наприклад, оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні цього року і по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку в червні 2022 року", - інформують у спецслужбі.

Загалом до суду направлено 95 кримінальних проваджень стосовно 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких уже засуджено 22.

"Рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна і Львової-Бєлової - це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю", - наголосив Малюк.

Очільник СБУ додав, що до цієї роботи долучаються і міжнародні структури, які розслідують і окремі кейси, і "магістральне" провадження про російську агресію проти України.

"Сама спецслужба застосовує сучасні підходи для фіксації воєнних злочинів РФ. Це не тільки огляди місць злочинів, а й аналіз відкритих даних, використання різних програмних продуктів, системна взаємодія з військовими та Офісом генпрокурора", - йдеться в повідомленні.

"СБУ максимально уніфікує роботу з пошуку та аналізу даних – щоб не втратити жоден доказ злочину. Уламки ракет, перехоплені розмови, знімки з супутника і "трофейна документація" – все йде в нашу скарбничку доказів", - підсумував Малюк.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8716

Теги: #сбу #військові_злочини

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