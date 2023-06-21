Найближчими днями в Україні погода буде без опадів, у західних областях місцями короткочасні дощі

У четвер, 22 червня, у всіх регіонах України без опадів, у західних областях удень місцями короткочасний дощ і гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у східних і Сумській областях вночі 10-15°, вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень близько 20°.

У Києві в четвер, 22 червня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 22 червня найвища температура вдень була 34,0° у 2019 р., найнижча вночі 6,3° у 1910 р.

У п'ятницю, 23 червня, в Україні без опадів, лише вдень у західних і північно-східних областях місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У Києві в п'ятницю, 23 червня, без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.