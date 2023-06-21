Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявляє, що має мрію, щоб Російська Федерація розпалася, а російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни.

"Щодо Росії, то в мене є мрія, щоб вона розпалася на маленькі країни. А російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни. Де їм показуватимуть Бучу, знищені Маріуполь та Бахмут. Щоб вони дивилися на те, що робили їхні батьки та діди, і більше ніколи не повторили подібного", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед іншого голова Держтуризму розповіла, що на сьогодні відомство спільно з місцевими громадами, органами державної влади та профільними громадськими організаціями формує дорожню карту з меморіалізації російсько-української війни.

"Ми розпочали роботу зі збирання ідей і думок від громад Київської, Чернігівської, Харківської областей, як вони бачать процес донесення історій про цю війну. У Київській області ми перейшли вже до формування самих маршрутів пам'яті, зокрема є певні локації, які увійдуть до маршрутів, зібрані історії та фото- і відеоматеріали, які будуть розміщені як на зовнішніх носіях (стендах), так і на онлайн-ресурсах", - зазначила вона.

Олеськів заявила, що дуже важливим моментом процесу меморіалізації є обов'язкова акредитація гідів, які проводитимуть екскурсії цими маршрутами.

"Адже саме від того, що говоритимуть гіди, які історії розповідатимуть і на чому робитимуть акценти, залежатиме, як світ сприйматиме нас після перемоги. А для цього вже сьогодні необхідно створити перелік інструментів, які врегулюють бажання учасників ринку влаштовувати заробіток на горі наших співгромадян", - наголосила голова відомства.