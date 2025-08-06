Інтерфакс-Україна
Події
13:56 06.08.2025

Велоінфраструктура Львова розшириться на 12% до кінця 2025р. - Міськрада

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Велоінфраструктура Львова розшириться на 12% до кінця 2025р. - Міськрада
Фото: https://city-adm.lviv.ua/

Велодоріжки Львова до кінця 2025 року продовжать на 17 км, роботи проводитимуться загалом на 34 ділянках, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

За словами заступника директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велоінфраструктури Ореста Олеськіва, на 2025 рік розроблено дорожню карту розвитку велосипедної інфраструктури у Львові, яка передбачає облаштування веломережі загальною протяжністю 17 км, що становить +12% до наявної велоінфраструктури Львова.

“Ми розуміємо, що кошти зараз є обмежені, бо пріоритетним є фінансування та підтримка Збройних сил, тому ми шукаємо такі методи розвитку велоінфраструктури, які будуть менш затратними, при цьому дадуть найбільший результат”, - цитує Олеськіва Львівська міськрада.

Як зазначається в повідомленні, вже реалізовано роботи на 12 ділянках, загальною довжиною 3,4 км, ще 8 ділянок загальною протяжністю 4,2 км вже в роботі. Найближчим часом роботу почнуть над ще 14 ділянками, загальною довжиною 9 км.

Як пояснив Олеськів, акцент робиться на проєктах, що дозволяють з'єднати наявну велоінфраструктуру, яка була збудована до 2022р., в єдину мережу. Переважно це невеликі ділянки 200 метрів, десь 50 метрів, які з різних причин не були зроблені, а зараз робота над ними продовжиться.

З початку повномасштабного вторгнення роботи з розвитку велоінфраструктури фактично не проводилися. Проте у 2023 році Львівська громада затвердила нову 10-річну програму розвитку велотранспорту, реалізація якої вже розпочалася.

В міськраді наголошують, що роботи реалізовують в межах поточних ремонтів доріг та тротуарів. Паралельно передбачено покращення умов для пішоходів і забезпечення доступності територій.

Станом на січень 2025 року протяжність велосипедної мережі Львова складала 138 км. До 2033 року у громаді хочуть облаштувати ще не менше 150 км доріжок та смуг для велосипедистів.

Теги: #львів #велодоріжки #олеськів

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