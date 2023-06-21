У Києві для ліквідації наслідків негоди було залучено 106 працівників гідрослужб, 12 мотопомп, 2 гідромонітори та іншу техніку

Учорашня злива призвела до локальних підтоплень практично в усіх районах Києва, зокрема були підтоплені паркінги, підземні переходи, підвальні та напівпідвальні приміщення, дороги, тротуари, зелені зони, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"За інформацією гідрослужби "Київавтодор", основною причиною підтоплень у столиці є неспроможність системи дощової каналізації впоратися з миттєвою великою кількістю опадів", - ідеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, для робіт із ліквідації негоди було залучено 106 працівників гідрослужб; 12 мотопомп; два гідромонітори; потужну насосну станцію СНП 75-100; шість одиниць мулососів комунальної корпорації "Київавтодор".

Крім того, як повідомляє КМВА, для ліквідації окремих локальних випадків залучали сили та засоби Київського аварійно-рятувального загону. Зокрема, для усунення підтоплення паркінгу швидкісного трамвая було залучено семеро осіб та дві машини спецтехніки; для ліквідації підтоплення однієї із загальноосвітніх шкіл - п'ять бійців загону та один автомобіль спецтехніки.