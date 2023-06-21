Російські військові 72 рази обстріляла Херсонщину, двоє людей загинули, вісім поранених

Минулої доби противник 72 рази обстріляв Херсонську область, випустивши 345 снарядів, унаслідок атаки двоє місцевих жителів загинуло, вісім дістали поранення, є влучання в СТО та навчальні заклади, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 345 снарядів із мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, "Градів" та авіації", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що по Херсону росіяни випустили 15 снарядів.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, під ворожим вогнем опинилися територія СТО та будівлі двох навчальних закладів у Херсоні.

"Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім дістали поранення", - підсумував Прокудін наслідки атаки.