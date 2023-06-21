Події

08:57 21.06.2023

У Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях загроза БПЛА

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У Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях загроза БПЛА

Повітряні сили ЗС України попереджають громадян Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей про ймовірність атаки безпілотниками.

"Кіровоградська, Полтавська області - ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА!(...) На заході Дніпропетровської області - ворожі БпЛА! Ймовірна робота ППО!", - йдеться в повідомленнях.

Раніше про загрозу атаки ворожими ударними безпілотниками повідомили в Херсонській області.

"Херсонська область - ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА!"

 

 

 

Теги: #загроза #бпла

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