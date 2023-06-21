У Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях загроза БПЛА

Повітряні сили ЗС України попереджають громадян Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей про ймовірність атаки безпілотниками.

"Кіровоградська, Полтавська області - ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА!(...) На заході Дніпропетровської області - ворожі БпЛА! Ймовірна робота ППО!", - йдеться в повідомленнях.

Раніше про загрозу атаки ворожими ударними безпілотниками повідомили в Херсонській області.

"Херсонська область - ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА!"