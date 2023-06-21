Серед окупантів поширюють повідомлення з планом евакуації в разі прориву ЗС України

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області на мобільні телефони російських військових надходять повідомлення з докладним планом евакуації в разі вдалого контрнаступу ЗС України.

"Російські окупанти активно поширюють інформацію про евакуацію на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібне зі свого боку викликає панічні настрої серед мобілізованих росіян.