Події

08:33 21.06.2023

Серед окупантів поширюють повідомлення з планом евакуації в разі прориву ЗС України

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Серед окупантів поширюють повідомлення з планом евакуації в разі прориву ЗС України

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області на мобільні телефони російських військових надходять повідомлення з докладним планом евакуації в разі вдалого контрнаступу ЗС України.

"Російські окупанти активно поширюють інформацію про евакуацію на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібне зі свого боку викликає панічні настрої серед мобілізованих росіян.

 

 

 

Теги: #війна #окупанти

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