Події

08:21 21.06.2023

Очаківська громада зазнала ворожого артилерійського вогню протягом минулої доби

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Очаківська громада зазнала ворожого артилерійського вогню протягом минулої доби

За минулу добу вівторка під від артилерійського вогню противника постраждала Очаківська громада (Миколаївського району) Миколаївської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 08:00 ранку 21 червня.

"Миколаївський район: Учора, 20 червня, о 13:32 та 17:38 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграмі.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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