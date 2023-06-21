У вечір вівторка Марганецька громада зазнала ворожої атаки з важкої артилерії та БПЛА

Учора ввечері, 20 червня, Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області потрапила під артилерійський вогонь противника, а також була атакована безпілотником, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пізно ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував із важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли", - написав Лисак у телеграмі в середу вранці.