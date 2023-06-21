Унаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено три приватні будинки

Російські окупаційні війська 14 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, пролунало понад 100 вибухів, від атаки постраждали 7 громад, повідомляє обласна військова адміністрація у вівторок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотинська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зокрема по Юнаківській громаді здійснено артобстріл (було 7 вибухів). Крім того, ворог обстріляв громаду з міномета, (зафіксовано 5 вибухів). Унаслідок атаки пошкоджено два приватних домоволодіння та одну господарську споруду.

Крім цього, росіяни обстріляли Краснопільську громаду з міномета (було 3 вибухи) і здійснили обстріл з АГС (29 вибухів).

Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська і Білопільська громади потрапили під мінометний вогонь противника, у громадах пролунало п'ять, дванадцять, чотирнадцять, і одинадцять вибухів відповідно.

Крім того, по Білопільській окупанти здійснили артилерійський обстріл (зафіксовано 13 вибухів).

На територію Хотинської громади ворог скинув 10 мін.