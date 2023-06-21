Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по живій силі ворога, три - по ЗРК, ракетники й артилеристи вразили шість важливих об'єктів противника: пункт управління, три станції РЕБ і 18 артпідрозділів

Українська авіація за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу супротивника і три - по його зенітно-ракетних комплексах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 6:00 середи.

"Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у середу вранці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об'єктів ворога.