Зеленська попросила ізраїльських епідеміологів про допомогу у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Перша леді України Олена Зеленська у рамках візиту до Ізраїлю звернулася з проханням про допомогу в подоланні наслідків підриву Каховського водосховища до місцевих епідеміологів, повідомляє прес-служба президента України увечері у вівторок.

"Звернулася із запитом по допомогу із боку ізраїльських епідеміологів у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС, що загрожує всій країні екологічною катастрофою", - цитує відомство Зеленську.

Крім того, перша леді зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху, вони обговорили досвід країни у створенні та використанні системи раннього сповіщення про повітряну загрозу, яка дає змогу більш точно інформувати громадян про небезпеку.

Сторони не оминули й теми постраждалих від війни дітей: як психологічно, так і фізично. Зазначається, що Зеленська та Нетаньяху обговорили шляхи їхньої реабілітації.