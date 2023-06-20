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23:30 20.06.2023

Зеленська попросила ізраїльських епідеміологів про допомогу у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

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Зеленська попросила ізраїльських епідеміологів про допомогу у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Перша леді України Олена Зеленська у рамках візиту до Ізраїлю звернулася з проханням про допомогу в подоланні наслідків підриву Каховського водосховища до місцевих епідеміологів, повідомляє прес-служба президента України увечері у вівторок.

"Звернулася із запитом по допомогу із боку ізраїльських епідеміологів у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС, що загрожує всій країні екологічною катастрофою", - цитує відомство Зеленську.

Крім того, перша леді зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху, вони обговорили досвід країни у створенні та використанні системи раннього сповіщення про повітряну загрозу, яка дає змогу більш точно інформувати громадян про небезпеку.

Сторони не оминули й теми постраждалих від війни дітей: як психологічно, так і фізично. Зазначається, що Зеленська та Нетаньяху обговорили шляхи їхньої реабілітації.

 

Теги: #україна #ізраїль #візит #зеленська

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