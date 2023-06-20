Червоноград пропонує інвесторам низку проектів для розвитку нових бізнесів у рамках замінити вугільних шахт – мер

Червоноград Львівської області розробив проєкт індустріального парку для залучення інвесторів у розвиток нових бізнесів, які могли б замінити розташовані на території громади вугледобувні підприємства, які підлягають закриттю у рамках трансформації вугільних регіонів, повідомив міський голова Андрій Залівський.

"Ми розробили для потенційних інвесторів проєкт індустріального парку на 80 га плюс ще є 20 га територій самих шахт. Крім того, ми підшукали понад 110 га земель, які вже не будуть використовуватись у сільському господарстві та можуть піти під розміщення СЕС", – сказав він. під час дискусії про перехід України від вугільної до чистої енергії у рамках конференції з відновлення у Лондоні (URC2023), яка запланована на 21-22 червня.

Закликавши інвесторів розвивати нові бізнеси, він підкреслив, що "місто відкрите до співпраці та інвестицій, готове віддавати землю на пільгових умовах, оскільки індустріальний парк це дозволяє".

"Маленькою мрією" він назвав також відкриття фабрики з виробництва сонячних панелей та заводу з випуску теплових насосів. Водночас Залівський зазначив, що цікавим для інвесторів могло б бути і виробництво супутніх товарів для обслуговування вітрової енергетики, оскільки, за його словами, "це розхідники, які будуть дуже важливими". При цьому він зазначив, що наступного року дві компанії пообіцяли розпочати будівництво двох ВЕС на території громади.

"Також на території однієї з шахт ми плануємо завод з переробки твердих побутових відходів, оскільки є проєкт, і можливе виготовлення біогазу та біометану", – сказав міський голова.

Він наголосив, що у разі відкриття виробництв інженерно-технічний персонал шахт міг би мати застосування і "ми втримали б цих людей", і загалом у громади великий ресурс робочої сили.

При цьому він зазначив, що місто вже зараз у навчальних закладах працює на підготовку нових кадрів.

"Минулого року ми розпочали перекваліфікацію чи навчання молоді новими спеціальностями. Замінили одну шахтарську спеціальність на спеціальність фахівця з ремонту сонячних панелей. За тиждень набрали цілу групу. Цього року ми ще хочемо відкрити нові спеціальності, пов'язані з альтернативними джерелами", - розповів мер.

Крім того, за його словами, місто спільно з GIZ Україна (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) працює над впровадженням інноваційного хаба.

Він наголосив, що люди вже усвідомлюють реальність закриття шахт, але їм буде легше перейти на інше виробництво, ніж залишити рідні місця, тому їх потрібно забезпечити роботою та інфраструктурою для життя та відпочинку.

"З 12 шахт у громаді залишилося шість, на яких працюють понад 6,5 тис. осіб. З них 1,5 тис. перебувають на війні. Багато хто загинув. І ми повинні подбати про їхні сім'ї, якщо ці підприємства закриються. Спасибі Міненерго та GIZ, які обрали нас та допомагають нам реалізувати цей проєкт. Перед нами стоїть завдання вирішити, чим замінити шахти", – описав ситуацію мер Червонограда.

Він зазначив, що у стратегії розвитку міста його названо індустріальним серцем Львівської області, бо "ми єдині обираємо промисловість як основу розвитку своєї території".

Як повідомлялося, Червоноград був обраний для реалізації пілотного проєкту з трансформації вугільних регіонів України в рамках проєкт "Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України", який фінансує уряд Німеччини та реалізується GIZ Україна (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

На початку поточного року Міністерство енергетики заявило, що Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів із забезпеченням фінансових внесків до нього для реалізації проєктів, зокрема щодо фізичного закриття вугільних шахт.