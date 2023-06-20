Події

21:19 20.06.2023

П'ятеро людей загинули через обстріли росіян під час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

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П'ятеро людей загинули через обстріли росіян під час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

У Херсонській області залишаються підтопленими 595 будинків. Наразі 21 людина загинула, зокрема 5 - через прицільні обстріли росіян, повідомляється в телеграм-каналі МВС України.

Крім того, 28 осіб дістали поранення, з них 16 - ліквідатори наслідків аварії.

"Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано", - повідомили правоохоронці.

Також зазначається, що систематично відбираються проби води як технічної, так і питної. "Це потрібно для того, щоб розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. А поки що продовжуємо привозити питну та технічну воду місцевим жителям", - інформують у МВС.

 

 

 

Теги: #підтоплення #обстріли #херсонська_область

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