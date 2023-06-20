Командувач ПС ЗСУ вручив нагороди воїнам, які забезпечують бойову роботу ЗРК Patriot

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ, які забезпечують бойову роботу ЗРК Patriot.

"Вручив заслужені нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних сил, які захищають Київщину (і не тільки) від ракетного тероризму Росії. Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал", - написав він у телеграм-каналі.

Олещук зазначив, що 13 ракет Х-47 "Кинджал" знищено протягом травня-червня, а "ще - понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху".

"Дякую, воїни, за чудову бойову роботу! Також дякую партнерам, чия техніка сьогодні рятує життя українців! Разом - до перемоги!" - наголосив він.