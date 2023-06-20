Події

18:43 20.06.2023

На Дніпропетровщині рятувальники забезпечили підвезення води в населені пункти, які втратили водопостачання внаслідок підриву Каховської ГЕС - ДСНС

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На Дніпропетровщині рятувальники забезпечили підвезення води в населені пункти, які втратили водопостачання внаслідок підриву Каховської ГЕС - ДСНС

Унаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС без централізованого водопостачання залишилися населені пункти Нікопольського і частково Криворізького районів Дніпропетровської області, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Співробітники Служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно здійснюють підвезення води. 20 червня надзвичайники Дніпропетровщини підвозять технічну воду до населених пунктів Нікопольського району", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що пункти підвезення води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують питною й технічною водою комунальні служби та громадські організації.

Теги: #дснс #каховська_гес

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