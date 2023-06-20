Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач - Буданов

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"На жаль, станом на зараз певна загроза є. Ще раз кажу: певна. Тому що ЗАЕС насамперед як перебувала, так перебуває під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на АЕС. Це перше. Але друге, найстрашніше, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована і замінований саме охолоджувач", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону.

Керівник наголосив, що в разі виведення з ладу охолоджувача шляхом підриву, "велика ймовірність, що будуть значні проблеми".