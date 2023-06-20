Лісовий: Робимо все, щоб у новому навчальному році учні 5-6 класів навчалися за новими підручниками НУШ

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що відомство робить усе, щоб у новому навчальному році учні 5-6 класів навчалися за новими підручниками Нової української школи (НУШ).

"Перша партія підручників НУШ з української мови вже в Україні. До кінця червня отримаємо всі 503 тисячі підручників з української мови для 5 класу, які до 1 вересня будуть доставлені безпосередньо до шкіл. Цей наклад ще минулого року погодилися безкоштовно надрукувати наші партнери з Європейської комісії. Нині ведемо переговори про друк ще однієї партії підручників з інших предметів. Це суттєва допомога від наших європейських друзів", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр повідомив, що на 2023 рік у державному бюджеті на друк підручників для Нової української школи передбачено 754,9 млн грн.

За його словами, за ці кошти буде видано: 65% усіх необхідних підручників для учнів 6 класу; підручники з історії України для 5 класу; підручники шрифтом Брайля; підручники для шкіл із навчанням мовами національних меншин з усіх предметів для 5-6 класів.

Крім того, міністр зазначив, що частину підручників для 5 класу надруковано торік за підтримки партнерів (з математики, польської мови, природничих наук).

"Нині із партнерами ведемо переговори щодо друку решти підручників для 5-6 класів. Уже є низка домовленостей, зокрема і з Єврокомісією. Ми розуміємо, що наявність підручників - це питання, яке турбує і педагогів, і школярів, і батьків. Тож робимо все, щоб у новому навчальному році учні 5-6 класів навчалися за новими підручниками НУШ", - підсумував Лісовий.