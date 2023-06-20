Події

14:23 20.06.2023

Литовська митниця посилює правила провезення товарів із Литви через РФ і Білорусь

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Вантажовідправники, які перевозять деякі товари з Литви транзитом через Росію або Білорусь, повинні будуть надавати декларацію виробника, повідомила литовська митниця.

Перелік, затверджений Митним департаментом Литви, містить кілька десятків товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у "військових цілях або для збільшення потужностей російської промисловості".

У декларації виробник повинен буде підтвердити, що знає продавця і покупця свого товару в третій країні, а також те, що їх перевозитимуть транзитом через Білорусь або Росію, що їх не перепродаватимуть у цих країнах, і хто їхній кінцевий споживач у третій країні.

Декларації виробника знадобляться з 3 липня під час декларування товарів на експорт і реекспорт, а з 17 липня - і на митницях, що діють у пунктах прикордонного контролю.

З 5 червня Митний департамент застосовує суворіші перевірки для запобігання можливому обходу санкцій і ввезенню підсанкційних товарів до Росії.

Міністерство економіки та інновацій Литви пропонує уряду країни тимчасово - на один рік - заборонити перевезення суходолом товарів подвійного призначення через Литву і з Литви, які можуть бути використані у війні проти України. Пропонується обмежити перевезення продукції 65 товарних кодів, але цей список може змінюватися.

Теги: #литва #митниця #санкції

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