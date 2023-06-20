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11:40 20.06.2023

Сіярто: Угорська держава не причетна до операції з вивезення українських полонених із РФ

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Сіярто: Угорська держава не причетна до операції з вивезення українських полонених із РФ

Угорщина не причетна до операції з вивезення з РФ 11 українських військовополонених, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Як повідомляє Index, під час дебатів у Парламентській асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запитання про українських військовополонених, Сіярто сказав: "Я думаю, це гарна новина, що вони вільні, і що були консультації між церквою та релігійними організаціями, де угорська держава абсолютно не брала участі".

За словами Сіярто, українські військові - "вільні люди й можуть вільно пересуватися Угорщиною".

"Вони можуть робити, що хочуть, якщо вони хочуть зв'язатися з українською владою, вони можуть робити це вільно", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємну операцію з передання з РФ до Угорщини 11 українських військовополонених було реалізовано в політичних інтересах угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Наші українські захисники опинилися на території Угорщини внаслідок таємної операції, яку офіційно реалізували Мальтійський орден, їхнє представництво в Угорщині та РПЦ. Але ми знаємо, що неофіційно до неї були залучені й інші гравці, і не тільки з Угорщини", - сказав міністр.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їх спілкування з рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", - написав Ніколенко у фейсбуці.

16 червня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив, що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, яких утримують на території Угорщини та які раніше були військовополоненими в РФ.

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передання Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.

Теги: #угорщина #військовополонені #сіярто

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